Associação quer incluir ciclovia em projeto do Vale do Taquari

Uma ciclovia nas ERS-129 e ERS-130, que permita a realização do cicloturismo na região dos Vales tem sido pauta de reivindicação e uma mobilização da Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales (Amturvales). O presidente da entidade, Leandro Arenhart, participou da audiência pública que tratou sobre o pedágio RS-130, que ocorreu em Encantado.

Na última semana, Arenhart, participou da roda de conversa "Como o cicloturismo pode fomentar o turismo de uma região", dentro da programação do Crie Smart Cities, da Univates. O evento virtual teve aproximadamente 200 participantes e surgiu a discussão sobre a região não ter uma ciclovia. Na audiência de ontem, foi feita essa reivindicação por parte da Amturvales. "Precisamos ter uma ciclovia inserida junto a esse projeto de concessão e posterior duplicação da duas rodovias", analisa Arenhart.

A ideia é de fazer um projeto e buscar recurso que possibilite investir no cicloturismo regional, especialmente com a finalização das obras do Cristo Protetor do Vale do Taquari. "Hoje, os trechos das estradas estão totalmente sem condições para o ciclista andar. Nós entregamos um ofício aos deputados presentes a audiência solicitando que seja inserido no projeto de concessão, uma ciclovia no trecho que vai de Cruzeiro do Sul até Muçum. Se num primeiro momento não conseguirem fazer, que esteja marcado no projeto onde poderá ser feita essa ciclovia no futuro", destaca.

Além de Arenhart, Carlos Fernando Kielling, que é ciclista e já pedalou em diversas ciclovias do Brasil e do Uruguai, defendeu a ideia de o Vale ter uma ciclovia. "Temos um modelo errático de concessão rodoviária, que só beneficia o carro como transporte individual, mas não pensa em outros modais. A região tem lugares lindos que podem ser usados para o cicloturismo, mas também para as pessoas usarem para outros fins, como para se deslocar ao trabalho", observou.