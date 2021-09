Samae vai pagar R$ 2 milhões para desapropriar áreas em Caxias do Sul

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico sancionou a lei que autoriza o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) a proceder ao pagamento de indenizações aos proprietários das áreas onde será construída a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Sistema Maestra, em Monte Bérico. No total, são cerca de 95 mil metros quadrados, o que representa, aproximadamente, R$ 2 milhões de indenizações a serem pagas.

A cidade teve o seu perímetro urbano ampliado significativamente, exigindo adequações no Plano Diretor de Esgotamento Sanitário, criado em 2003, com previsão de novas bacias sanitárias, incluindo a Bacia Maestra. A construção da ETE prevê ampliar a cobertura de redes coletoras de esgoto do tipo separador absoluto no município, melhorando a qualidade dos efluentes que são liberados nos arroios, além de prevenir doenças transmitidas na água. A ação também vai ao encontro ao Marco Legal do Saneamento, que tem a meta de atingir a cobertura de 99% da população com acesso à água potável e 90% da coleta e tratamento de esgoto até o dia 31 de dezembro de 2033.

Adiló agradeceu a compreensão dos proprietários das áreas e enalteceu que esse ato representa o futuro de Caxias do Sul. "Assim como no abastecimento, em que os prefeitos que passaram garantiram a reservação de água para os próximos anos, chegou a vez de pensarmos no tratamento dos efluentes. Já avançamos muito na qualidade dos arroios. Isso é notável. Mas ainda precisamos melhorar. Tenho certeza que teremos condições tranquilas de cumprir as metas do Marco (Legal de Saneamento). Hoje estamos dando mais um passo, desapropriando essas áreas e pensando no futuro", finalizou.