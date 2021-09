Acampamento Farroupilha começa a ser montado em Lajeado

O Acampamento Farroupilha, que integra a 3ª Semana Farroupilha de Lajeado, está sendo montado no Parque Professor Theobaldo Dick, e a programação dos festejos está definida. O evento, realizado pela prefeitura de Lajeado em parceria com a Associação Municipal da Tradição Gaúcha (AMTG), acontecerá entre os dias 14 e 20 de setembro. Em função disso, parte do estacionamento do Parque dos Dick, onde acontecerão as atrações e o acampamento, ficará interrompido até o final do evento.

A abertura da 3ª Semana Farroupilha será no dia 14/09, às 19h30 com a chegada da Chama Crioula no parque. Atrações como shows, apresentações artísticas e exposição na Casa de Cultura também integrarão a programação do evento, que ainda pode sofrer alterações. A novidade deste ano será o show Farroupilha em Movimento, um caminhão que percorrerá as principais ruas de Lajeado levando músicas cantadas pelos artistas Daniel Torres e Borghettinho.

Todos os 15 ranchos do acampamento já foram alugados, tanto por entidades tradicionalistas quanto por pessoas da comunidade. Medidas de segurança serão observadas para evitar a contaminação por coronavírus. Em shows e demais apresentações que receberão público, haverá distanciamento entre as cadeiras.

A recomendação do município é que as pessoas que queiram participar ou prestigiar tenham recebido pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O uso de máscara será obrigatório para circulação, e a Secretaria Municipal de Saúde estará presente no Parque dos Dick para assegurar o cumprimento de regras sanitárias.

Além das medidas contra o coronavírus, também haverá regras para participação de entidades e tradicionalistas no acampamento, como horário de abertura e fechamento e a proibição da presença de cavalos e comercialização de produtos . A orientação é que cada um leve seus apetrechos para tomar o chimarrão de forma individual, sem compartilhamento de cuia.