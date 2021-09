Subsídio de juros para empréstimos é prorrogado em Santa Cruz do Sul

A prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany, sancionou o projeto de lei do Executivo que prorrogou o subsídio nos juros e encargos aprovado no início do ano. Assim, pelo menos mais 90 empreendedores poderão acessar valores de até R$ 5.000,00, pagando menos de 1% ao mês.

Em onze anos, o Banco do Povo de Santa Cruz do Sul liberou R$ 25,3 milhões em crédito para 5.259 empreendedores. Só nos oito primeiros meses de 2021, foram investidos mais de R$ 5 milhões para auxiliar 285 negócios a enfrentarem os efeitos da pandemia. "Estamos contentes com esse apoio recebido. Tivemos um crescimento muito grande no primeiro semestre, liberando mais crédito do que em qualquer outro período da nossa história. Do pequeno ao grande empreendedor, queremos auxiliá-los a superar a crise", afirmou o coordenador do Banco do Povo, Paulo Mans.