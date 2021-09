São Francisco de Paula promove roteiro gastronômico

Em comemoração ao mês farroupilha, São Francisco de Paula apresenta o Roteiro Gastronômico Farroupilha. O evento leva o turista em uma viagem pela culinária gaúcha e pela tradição campeira, passando por revisitações modernas e pelo tradicional, em 13 restaurantes.

A proposta é misturar turismo e gastronomia do campo. O turista poderá passear por 13 restaurantes, que apresentarão 16 pratos, e experimentar a comida dos Campos de Cima da Serra, seja a mais tradicional, seja uma versão mais moderna, que bebe na história e se reinventa pelos cantinhos de São Francisco de Paula.

O evento, com duração até 26 de setembro, promete agradar todos os gostos e passa por pratos tradicionais, como o carreteiro de charque em duas versões, pelo churrasco assado na vala e o arroz de costela 12h, além de outras receitas que bebem na tradição e se reinventam, como o bolinho de pinhão com charque e o cheesecake de butiá com queijo serrano, do Lírio Café.

Um dos restaurantes mais tradicionais da cidade, famoso pela comida autêntica serrana está no time do Roteiro Gastronômico Farroupilha. O Paradouro Rota das Barragens deve proporcionar com seu assado na vala uma experiência típica do gaúcho serrano. Jorge Marques, proprietário do local, conta que buscou fazer do seu estabelecimento um local onde as pessoas pudessem de fato viver e entender as tradições gaúchas.

De acordo com Marques, o churrasco na vala é um dos mais autênticos pratos da nossa culinária. "Aqui nós preparamos o churrasco da mesma forma que os tropeiros preparavam quando vieram pra cá, feito com lenha e no fogo por no mínimo seis horas. É um prato que representa muito a nossa cultura", relembra.