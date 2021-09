Hipermercado deve gerar 100 empregos em Santo Ângelo

A família Becker, tradicional de empresários do ramo de autopeças de Santo Ângelo, projeta um investimento de R$ 10 milhões em um amplo e moderno hipermercado e farmácia, a ser instalado na zona norte da cidade, com capacidade para geração de 100 novos empregos. O anúncio do empresário Jorge Becker foi feito em audiência com o prefeito Jacques Barbosa e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, João Baptista Santos da Silva. Na reunião, o prefeito confirmou o apoio do município para a instalação do empreendimento.

O novo mercado da cidade será instalado no prédio onde até pouco tempo funcionava a empresa Bassani S.A., com acessos pela rua Marechal Floriano e pela Avenida Salgado Filho. O prédio, segundo informou Becker, está recebendo obras de adequação para o novo estabelecimento e tem inauguração prevista para fevereiro de 2022.O prefeito reafirmou que Santo Ângelo tem estrutura para receber grandes investimentos empresariais e que o município está atuando junto aos empreendedores. Jacques também citou que a prefeitura, graças às modernizações e aos investimentos em tecnologia, criam um ambiente extremamente favorável aos negócios.

O secretário João Baptista disse que o novo empreendimento é parte integrante da política de gestão de estimular investimentos e atuar como protagonista para a retomada do desenvolvimento econômico pós-pandemia, estimulando os empresários e oferecendo apoio e incentivos do município. Segundo Baptista, os números são positivos para Santo Ângelo, com o aumento crescente de abertura de novas vagas de trabalho, como será o caso com o hipermercado.