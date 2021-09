Empresa vai construir 1.000 ligações de esgoto em bairros de Canoas

As obras para conexão de redes de esgoto em Canoas começaram no bairro Niterói, e serão estendidas pelos próximos meses, em sequência, às localidades de Fátima, Mathias Velho, Nossa Senhora das Graças, Harmonia, Olaria, Igara, Marechal Rondon, Estância Velha, São José, Brigadeira e Guajuviras. Nesta primeira etapa serão realizadas 1.000 ligações, com conclusão prevista até dezembro, atendendo mais de três mil pessoas.

No início de agosto, outras 4,5 mil conexões começaram a ser feitas no bairro Harmonia, em paralelo às obras de construção de 30 quilômetros de rede de esgoto, que serão concluídas ainda este ano. Somadas, as 5,5 mil conexões realizadas em Canoas representam volume equivalente a 1.239 piscinas olímpicas de esgoto que deixam de ser despejadas sem tratamento na natureza.

As novas obras consistem na instalação dos ramais de ligação de esgoto e do terminal de inspeção e limpeza (TIL), estrutura em que é feita a conexão da ligação interna do imóvel à rede pública de esgoto. Até o final do ano, a Ambiental Metrosul antecipará 13,4 mil ligações voltadas à ampliação da cobertura de coleta e tratamento de esgoto na Região Metropolitana de Porto Alegre. Além de Canoas, as intervenções também acontecem em Cachoeirinha e Gravataí e serão executadas, ainda, em Alvorada, Eldorado do Sul, Esteio e Viamão. Com esse total de ligações são 3.019 piscinas olímpicas de esgoto a menos, ao ano, nos mananciais da região.

Para minimizar possíveis transtornos, uma vez que as obras de conexão são realizadas nas calçadas e ruas em frente às residências, a empresa tem enviados mensagens em carros de som, folhetos deixados nas caixas de correio, cartazetes no comercio local e sinalização ostensiva nos canteiros de obras indicando a previsão de conclusão dos trabalhos e os benefícios gerados.