Estacionamento rotativo é retomado em Arroio do Meio

Atendendo a pedidos dos comerciantes e da comunidade, o estacionamento rotativo gratuito voltou a operar em Arroio do Meio. Motoristas que circulam pelo Centro precisarão se atentar ainda mais ao limite de 1h30min de estacionamento em uma mesma vaga no sistema rotativo. O sistema irá atuar por 45 dias de forma educativa.

O estacionamento abrange as ruas Dr. João Carlos Machado, Visconde do Rio Branco, Theobaldo Kaffer, São José, Bento Gonçalves, São Luiz, São João, Monsenhor Jacob Seger e Gal. Daltro Filho (rua de Eventos). O horário do estacionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h e aos sábados, das 8h às 12h.

O coordenador do Departamento de Trânsito, Alex Sandro Theves, explica que o veículo que exceder o limite será notificado por um sistema eletrônico, que está em fase de implantação. "A notificação será feita da mesma forma de antes do rotativo ser suspenso, porém, a partir de agora, de forma automática. Além disso, passando 1h30min o automóvel será notificado, autuado pela BM e em caso de não ser retirado pelo motorista, o veículo poderá ser recolhido".

O principal objetivo do sistema é socializar o espaço público em prol do coletivo, possibilitando maior rotatividade nas áreas de estacionamento, como forma de facilitar a trafegabilidade e rotina dos usuários, assim como incentivar o comércio local. Por outro lado, o município viabilizou áreas alternativas de veículos que permanecem o dia todo na área central, por meio de parcerias com proprietários de terrenos.