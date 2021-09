Prefeito de Gramado cobra da EGR a realização de obras

Considerado um dos locais mais perigosos para a travessia de motoristas e pedestres, o trevo de acesso ao bairro Várzea Grande, em Gramado, foi tema de discussão entre a prefeitura e a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR). O prefeito Nestor Tissot cobrou investimentos da estatal nesta terça-feira (31).

O presidente da EGR, Marcelo Gazen informou que serão investidos R$ 2,6 milhões na construção de uma grande intercessão na região. Enquanto aguarda a privatização das rodovias, a empresa construirá duas passagens alongadas de pedestres, "uma espécie de quebra-molas longo com a pintura de faixa de pedestres, além da implantação viária no local", explicou Gazen. A previsão de conclusão das melhorias são três meses.

Durante o encontro, o prefeito Nestor foi informado que a pavimentação da ERS-373, que liga Gramado a Santa Maria do Herval, terá início nos próximos meses. "São pautas importantes para garantir a segurança e o desenvolvimento de Gramado e região. Desde janeiro iniciei uma tratativa com vários deputados. Uma demanda de mais de 20 anos vai sair do papel e beneficiar nossa população", disse o prefeito Nestor.