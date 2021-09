Restaurante Popular de Caxias aumenta oferta de refeições

A secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Caxias do Sul apresentou detalhes técnicos da centralização da produção de refeições no Restaurante Popular. A instituição passou a oferecer cerca de 1,3 mil refeições diárias (antes eram 800). Até então, refeições também eram elaboradas nas cozinhas comunitárias do Canyon e Mariani, onde o atendimento seguirá sendo realizado, porém com distribuição de marmitas e maior abrangência social.

A nutricionista Gabriela Perozzo explicou os motivos da transição. "No Restaurante Popular, os alimentos serão comprados, otimizando os recursos e quantidades. Assim, conseguiremos formatar melhor as refeições, mantendo a qualidade e a variedade do alimento. Outro ganho é o aproveitamento da estrutura do restaurante, de equipamentos e equipe específica, estabelecendo um padrão", explica. Ela acrescentou que, desde a abertura, em março deste ano, o Restaurante Popular já serviu cerca de 88 mil refeições.

O titular da pasta, Rudimar Menegotto, destacou a parceria com a agricultura familiar. Um termo aditivo celebrado com a Associação Mão Amiga, no valor de R$ 480 mil, prevê que alimentos sejam comprados do segmento. "Fico muito feliz em ver esta parceria que favorece os agricultores familiares", afirmou. Para ele, a centralização da produção de refeições é a consolidação de um trabalho realizado com planejamento e dedicação.

Atualmente, o Restaurante Popular atende presencialmente apenas população em situação de rua. Além de comunidades como Campos da Serra e Reolon, entre outras, as refeições produzidas no local serão distribuídas no Mariani (na sede da escola de samba Pérola Negra) e Canyon. Neste último, a cozinha comunitária funcionava num espaço público, onde será implantado o Núcleo Integrado de Políticas Públicas.