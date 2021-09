Feevale vai oferecer reabilitação gratuita pós-Covid-19 no CIES

A Universidade Feevale abrirá nesta quarta-feira (1) as inscrições para pessoas que queiram participar, gratuitamente, da rede de apoio e reabilitação pós-Covid-19. O objetivo da instituição é prestar assistência em saúde e reabilitar pacientes que foram acometidos por Covid-19, a partir do controle das sequelas ou limitações provenientes da infecção, possibilitando o seu retorno e participação efetiva na sociedade.

Poderão participar usuários de ambos os sexos, maiores de 18 anos, com confirmação prévia de Covid-19 e que apresentam sequelas e/ou limitações físicas, cognitivas ou psíquicas causadas pela doença ou pelo tempo de internação. É necessário apresentar teste RT-PCR positivo no período de manifestação da doença, comprovantes de encaminhamentos a serviços especializados, bem como exames complementares que tiver realizado durante internação ou ambulatorialmente. Também é preciso ter disponibilidade para consultas durante a semana, no turno da manhã ou tarde, além de passar por uma avaliação socioeconômica, que caracterize vulnerabilidade social e financeira.

As inscrições para a pré-seleção poderão ser realizadas até as 17h do dia 15 de setembro, pelo e-mail ([email protected]), pelo telefone (51) 3586-8813 ou diretamente no Centro de Especialidades em Saúde (CIES) da Universidade Feevale, localizado na rua Rubem Berta, 200, em Novo Hamburgo. Inicialmente, serão selecionadas 20 pessoas que cumprirem os requisitos necessários para a participação na rede. Os atendimentos deverão começar na primeira quinzena de outubro.

Estudos apontam que a maioria dos pacientes que manifestam a Covid-19 de forma moderada a grave relatam pelo menos uma sequela funcional. E essa gravidade aumenta em pacientes que necessitam de longa permanência em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo associado ao uso de ventilação mecânica invasiva, corticoides, sedações e bloqueadores neuromusculares. Além disso, pacientes com internação prolongada ou múltiplas comorbidades apresentam níveis mais altos de sintomas psicológicos.

"Queremos auxiliar as pessoas com sequelas da Covid-19, amenizando os problemas físicos e emocionais desencadeados e agravados pela doença", explica o reitor Cleber Prodanov, acrescentando que, com isso, os participantes deverão retomar gradativamente as suas rotinas, se inserindo novamente na sociedade. "Também vamos produzir conhecimento através da realização de trabalhos científicos, o que é muito importante, pois, por ser uma doença nova, ainda não se sabe quais são os efeitos da Covid-19 em longo prazo", complementa.