Apesar de melhora, HemoPel ainda precisa de doação de sangue

Após ter chegado a 90% do nível ideal de sangue, o estoque do Hemocentro Regional de Pelotas (HemoPel) segue em nível preocupante, 60% abaixo do necessário para ser considerado seguro. Todos os tipos são necessários, mas os de fator RH negativo são os mais urgentes. O atendimento para doações é feito de segunda a sexta-feira das 8h às 17h30.

Devido ao feriado da próxima terça-feira (7), é esperado que muitas pessoas emendem com o fim de semana e, além de reduzir o número de doações nesses dias, pode haver mais necessidade de sangue, devido ao risco de acidentes. Desde o início da pandemia, a equipe está tomando todas as medidas de higiene para que os doadores possam se sentir seguros. Tudo é higienizado a cada atendimento e todos - doadores e equipe - usam máscara durante todo o tempo em que permanecem no local.

O HemoPel é responsável por abastecer três hospitais da cidade - São Francisco de Paula, Pronto Socorro e Beneficência Portuguesa - além de outros 23 municípios das regiões Sul e da Campanha. A queda no número de doações coloca em risco a vida de pessoas que fazem tratamento com sangue e seus derivados, assim como de vítimas de acidentes, ou seja, qualquer pessoa pode precisar de sangue.