Santo Ângelo estuda criação de escola cívico-militar

A prefeitura de Santo Ângelo está realizando estudos para a instalação de um escola cívico-militar na rede pública municipal de ensino, com projeto-piloto para o Ensino Fundamental. A análise deve indicar um educandário localizado em área de vulnerabilidade social.

A proposta foi apresentada pelo deputado estadual Tenente-Coronel Zucco em reunião com o prefeito Jacques Barbosa, que demonstrou interesse no projeto que institui no Rio Grande do Sul este modelo de estabelecimento de ensino. A iniciativa prevê a contratação pelo município de policias militares da reserva para atuarem como monitores no educandário. O número de monitores é definido pela quantidade de alunos.

Os alunos terão uniforme padronizado. A gestão da escola continuará sendo realizada pelos professores. "O projeto foi bem aceito pela população gaúcha, aprendendo princípios e valores como família, disciplina, obediência e patriotismo", declarou Zucco.n Segundo o deputado, o município tem até o final de setembro para solicitar a inclusão, já para instalação da escola-cívico militar para o próximo ano letivo.

O prefeito solicitou à secretária municipal de Educação, Elaine Carpes, que seja definida uma escola para a instalação do projeto-piloto, promovendo audiências públicas e reuniões com a comunidade escolar para a definição do educandário. Novas reuniões sobre o tema devem ser realizadas nas próximas semanas.