Definido o nome do gestor do Cristo Protetor de Encantado

Cristo Protetor, de Encantado O turismólogo Fabrício de Medeiros Medeiros, de 42 anos, será o gestor do. Medeiros assume com a missão de concluir o monumento e o entorno do empreendimento turístico. O prazo estimado para a conclusão da estátua é entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022.

Com a experiência em parque de Canela, o profissional pretende ajudar na implantação da operação de outro projeto turístico que chega para fazer história no turismo mundial. Conforme a secretária da Associação Amigos de Cristo de Encantado, Letícia Fátima Bratti, a escolha atende as necessidades do projeto. "Queríamos um profissional com experiência em parques, que tivesse conhecimento na montagem do negócio e seleção de equipe. Encontramos no Medeiros o profissional ideal", afirma.

O valor estimado para a construção da estátua e do elevador panorâmico é de R$ 2,3 milhões. Até então foram arrecadados 70% do recurso através de uma ação entre amigos e mais R$ 500 mil com doações comunitárias.