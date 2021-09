Centro Covid de Taquara retorna ao antigo endereço

A partir desta quinta-feira (2), o Centro Covid de Taquara retoma ao seu antigo local, na rua Bahia, 600, nos fundos do Ginásio Municipal Tancredo Neves. O espaço possui ar-condicionado e conta com dois ambientes para atendimento, um para a triagem, com cadeiras para a espera dos pacientes e enfermaria e o outro para os consultórios médicos, farmácia e estoque de materiais.

Em fase de organização da mudança, a secretária municipal de Saúde, Ana Maria Rodrigues, destaca que a principal intenção de o Centro Covid ter sido estabelecido às margens da avenida Sebastião Amoretti, 2200, no bairro Petrópolis, em março deste ano, foi a alta demanda de pessoas contraindo a doença o que desencadeou a busca de um local mais amplo.

"O espaço foi oferecido sem custos ao Município para que no período de intenso atendimento pudéssemos levar uma assistência benéfica à população. Neste momento em que a situação está bem amenizada, não precisamos de um prédio desta amplitude, pois conseguimos atender de forma eficaz quem precisar no antigo local", menciona Ana Maria. O Centro Covid atende de segunda à segunda-feira, das 7h às 19h