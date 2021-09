Varal Solidário distribui 1,5 mil peças de roupa em Estrela

A prefeitura de Estrela realizou uma ação de doação de agasalhos e calçados do Varal Solidário. No evento, ocorrido no Parque Municipal Princesa do Vale, em meio à campanha de vacinação contra a Covid-19, contabilizou mais de 1,5 mil peças repassadas a pessoas carentes cadastradas. O espaço funciona junto ao escritório da Defesa Civil e aceita doações de roupa de cama e toalhas.

A secretária municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Carine Schwingel, avalia a ação como muito positiva, uma vez que dezenas de pessoas procuraram as doações durante o evento. "Até mesmo pessoas de fora, de outros estados, mas que vieram para o município para trabalhar, elogiaram a variedade e quantidade de peças colocadas à disposição. Foi uma oportunidade de beneficiar pessoas que não conseguem durante a semana e horário de trabalho procurar o brechó", diz Carine.

O estoque do projeto fica junto à Defesa Civil, localizada na rua Coronel Brito, 1.005, no bairro Imigrantes, em Estrela. Doações para o varal podem ser encaminhadas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h. Roupas de cama e toalhas são bem-vindas ao estoque, que está cheio de roupas de inverno e já tem quantidade de peças para a primavera-verão.

Já para quem precisa retirar doações no Varal Solidário, o atendimento ocorre de terça a sexta-feira, no mesmo endereço, das 13h30min às 16h30min. É preciso levar um documento de identidade para se cadastrar junto à Defesa Civil. Após a realização do cadastro, a pessoa fica apta a escolher as peças de roupa no acervo do Varal Solidário