Feira do Livro de Santa Maria é confirmada para outubro

A Praça Saldanha Marinha voltará a ser sede da Feira do Livro de Santa Maria. A 48ª edição ocorre de 1º a 16 de outubro. A secretaria de Cultura divulgou que a programação será híbrida, com atividades presenciais e online.

A praça, palco do evento há décadas, desta vez terá 30 bancas de livros alocadas de maneira que respeite o distanciamento social, como forma de combate à propagação do coronavírus. "Teremos atividades híbridas, que serão transmitidas online, mas que poderão ter plateia. Estamos voltando, ainda de uma maneira diferente do que imaginávamos, mas um pouco melhor, um pouco mais perto do público, com o olho no olho", destaca a secretaria de Cultura, Rose Carneiro. O mapa da feira e mais informações serão divulgados nos próximos dias pela prefeitura.