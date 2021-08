São Leopoldo passa a vacinar jovens com 17 anos sem comorbidades

A prefeitura de São Leopoldo passa a vacinar, a partir desta terça-feira (31), jovens a partir dos 17 anos sem comorbidades. A medida busca ampliar a cobertura nas faixas etárias que estudam, trabalham e, na maioria dos casos, moram com os pais. Para receber a vacina, os menores de idade precisam estar acompanhados dos pais ou responsável.

No mês de julho, São Leopoldo foi o primeiro município do Rio Grande do Sul a abrir cadastro para adolescentes entre 12 e 17 anos com doenças prévias. A ideia surgiu a partir da liberação do governo federal para uso da vacina da Pfizer nesse público específico. Quando o Ministério da Saúde liberou, a cidade já tinha o cadastro de interessados pronto. Na semana passada, o município começou a utilizar doses remanescentes para vacinar adolescentes dessa faixa etária que vivem em casas de acolhimento.

No dia 31, as doses estarão disponíveis no ginásio Celso Morbach e no Centro de Eventos, avenida Rio Branco, 1860. O atendimento será das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h. Nos dois locais também serão aplicadas as segundas doses de Pfizer, para quem realizou a primeira até o dia 21 de junho, de Coronavac/Butantan para aqueles que completaram 28 dias de intervalo e de Astrazeneca/Fiocruz ampliada para quem recebeu a primeira dose até 15 de junho.