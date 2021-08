Passo Fundo cancela desfiles nos dias 7 e 20 de setembro

A prefeitura de Passo Fundo e a Comissão dos Festejos Farroupilhas decidiram que não será realizado o desfile do dia 20 de setembro, em razão da pandemia. O município também divulgou que não haverá desfile de 7 de setembro, apenas atividades da Semana da Pátria, que incluem o deslocamento do Fogo Simbólico do 3º Terceiro Regimento de Cavalaria até o Altar da Pátria.

Para marcar os Festejos Farroupilhas, a prefeitura autorizou que as entidades tradicionalistas organizem cavalgadas restritas, com autorização prévia em alguns pontos da cidade, desde que respeitem as normas sanitárias e não promovam aglomerações. Também serão permitidos os tradicionais cafés de chaleira nos CTGs e os jantares com música, respeitando os limites de capacidade máxima. Os bailes e danças, porém, seguem proibidos.

O vice-coordenador da Sétima Região Tradicionalista, Luiz Morais, considerou muito importante a decisão do Município de autorizar as cavalgadas durante a Semana Farroupilha. "Passo Fundo tem a tradição de realizar uma intensa programação tradicionalista. A possibilidade de realizar as cavalgadas por inscrição e de forma organizada, atende o pedido de muitas entidades tradicionalistas", destacou.

A programação da Semana Farroupilha poderá ser acompanhada no site da prefeitura. No dia 1 de setembro, está prevista a recepção da Chama Crioula e Homenagem ao Bicentenário de Anita, na Praça Tamandaré. No dia 7, ocorrerá a cerimônia de retirada da Centelha do Fogo Simbólico, antes da extinção, para fusão com a chama crioula, no Parque da Gare. A abertura oficial dos Festejos será realizada no dia 10 de setembro, no CTG União Campeira.