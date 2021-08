Taquara terá 'balada' para reforçar vacinação de jovens

A campanha de vacinação contra a Covid-19 em Taquara terá quatro eventos nesta semana, para que pessoas com 18 anos ou mais possam receber a primeira dose da vacina, além da aplicação da segunda dose, para aqueles que já estão aptos a completar sua imunização. Na programação, um dos dias da vacina terá um drive-thru balada, com várias atrações musicais durante a imunização, na noite de sexta-feira (3).

A vacinação desta semana começa nesta terça-feira (31), em que ocorrerá o drive-thru na Faccat, com a aplicação da primeira dose da vacina para moradores com 18 anos ou mais. Além disso, pessoas com 55 anos ou mais que tomaram a vacina da Oxford/AstraZeneca e com a segunda dose agendadas para esta data também poderão se imunizar. A vacinação será das 8h às 14h.

Na quinta-feira, 2 de setembro, também na Faccat, das 8h às 14h, pessoas com 52 anos ou mais que tomaram a primeira dose da vacina da AstraZeneca, com agendamentos para esta data, poderão tomar a segunda dose. A primeira dose também será aplicada para quem não se imunizou e tem 18 anos ou mais.

A noite desta sexta-feira, 3 de setembro, será especial com a realização do drive-thru balada, dedicado à imunização de pessoas acima de 18 anos que não conseguiram se vacinar de dia. A vacinação voltada ao público jovem terá shows de artistas da região, e também será realizada na Faccat, das 19h às 22h. A programação musical completa será divulgada durante a semana. A semana de vacinação se encerra no sábado, 4 de setembro, em que as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Piazito, Empresa, Mundo Novo e Santa Teresinha aplicarão as segundas doses do imunizante, das 8h às 18h.