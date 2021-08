Arroio do Meio busca financiamento de R$ 14 milhões para obras na VRS-482

A prefeitura de Arroio do Meio entregou para a Câmara de Vereadores o projeto que autorizaria a captação, através de financiamento, de R$ 14 milhões, para dar continuidade às obras de asfaltamento da VRS-482 em direção a Capitão, além de outras ruas que foram incluídas no projeto. A fim de esclarecer o projeto, o prefeito Danilo Bruxel reuniu secretários, representantes do Legislativo e o economista Valmor Manteli que apresentou os números relativos ao financiamento e capacidade de pagamento do município.

Foram convidados todos os vereadores, empresários e líderes comunitários que serão beneficiados pelo projeto. O prefeito disse que, apesar do governo estadual ter incluído duas pavimentações, interligando Arroio do Meio a Travesseiro e Capitão, no Plano de Obras estadual, o município precisa buscar esses recursos. "Temos o compromisso de dar um grande aporte financeiro nesta obra que vai até a divisa com Capitão, uma obra que, segundo moradores locais vêm sendo sonhada há cerca de 50 anos", salientou Bruxel.

O secretário de Administração, Áurio Scherer, acrescentou que o convênio com o Estado já está em vias de ser assinado, sendo necessária a aprovação do empréstimo para poder cumprir com a parte que cabe ao município. "O cavalo está encilhado e não sei se passará novamente", afirmou. A operação de crédito e as condições do financiamento contemplam 24 meses de carência e 96 meses para amortização com juros de 3,8% ao ano, mais CDI. As condições são consideradas bastante atrativas diante do atual cenário econômico, segundo Valmor Manteli.

O secretário da Fazenda, Valdecir Crecencio, mencionou o portal da transparência onde consta que o município tem um caixa de R$ 22,7 milhões, salientando que R$ 10 milhões são vinculados e já estão comprometidos com melhorias em escolas e a construção de uma nova escola de Educação Infantil, enquanto o restante do valor é utilizado para manutenção dos serviços, incluindo a folha de pagamento, obras e aquisição de equipamentos. A parcela do financiamento inicia em R$ 250 mil e termina em R$ 150 mil, sendo que a arrecadação mensal do município fica em torno de R$ 8 milhões.