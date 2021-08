Parque de Rio Grande terá local para homenagens de familiares a pessoas que faleceram por conta da Covid

O Parque Urbano do Bolaxa, em Rio Grande, será um cenário de homenagens às vítimas da Covid-19, aos profissionais da saúde e pela preservação do meio ambiente. No fim de semana foi inaugurado no local o Bosque da Memória, onde familiares de vítimas da doença fizeram o plantio de árvores para cada parente falecido.

Nesta primeira etapa, foram plantadas 55 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, mas a proposta é o plantio de 270. Para cada vítima da Covid-19, foram plantados jerivás. Além disso, foi plantada uma muda de cambará em homenagem ao doutor Marcos Cardia de Oliveira Cardoso, cardiologista rio-grandino que faleceu vítima da doença.

"Foi um ato simbólico, que representou, além dessa despedida que os familiares das vítimas da Covid-19 não puderam ter devido à pandemia, a vida. As famílias semearam a biodiversidade, aumentando a qualidade do nosso parque. A adesão da cidade do Rio Grande ao Bosque da Memória integra uma ação iniciada por uma rede de organizações não-governamentais em São Paulo que se espalhou pelo Brasil", disse Fruet.

O projeto é uma proposta conjunta da Rede de ONGs da Mata Atlântica, da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. A ação é desenvolvida de forma participativa e colaborativa.