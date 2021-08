Azonasul envia ofício ao TCU contra aumento nos pedágios da BR-116 e 392

Um ofício enviado pela Associação dos Municípios da Zona Sul (Azonasul) ao ministro João Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União (TCU), contesta o novo aumento na tarifa dos pedágios praticados nas rodovias federais BR-116 e BR-392, administrados pela concessionária Ecosul. Os valores para carro passam de R$ 12,30 para R$ 12,90. Já para caminhões com dois eixos aumenta de R$ 24,70 para R$ 25,80.

Os prefeitos estão baseados no relatório As atualizações serão aplicadas nas Praças do Retiro, Cristal e Pavão, na BR 116, trecho Camaquã e Jaguarão e nas praças de Capão Seco e Glória, da BR 392, no trecho de Rio Grande e Santana da Boa Vista. A associação regional é contra o aumento e vai tentar uma audiência junto ao TCU para que o acréscimo seja suspenso.elaborado pelo ministro Nardes que se posicionou favorável à revisão dos valores praticados, que seriam considerados abusivos. A expectativa da Azonasul é de que o Tribunal force a Agência Nacional de Transporte e Trânsito (ANTT) a reavaliar as tarifas da região.

No ofício ao TCU, o presidente da Azonasul, Vinicius Pegoraro disse que o aumento é "inaceitável", ao considerar crítica situação por que passa a economia, cujo impacto é direto no preço dos fretes do transporte rodoviário e na própria competitividade do Porto de Rio Grande, além de trazer sérios prejuízos para o desenvolvimento das atividades do turismo na região. O TCU ainda não respondeu sobre o pedido da entidade.