São Leopoldo volta a ter saldo positivo de empregos

De acordo com informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a cidade de São Leopoldo obteve um saldo positivo de 486 empregos no mês de julho. O saldo é aferido entre contratações e demissões no período. Em junho, o município teve um saldo de 371, apontando para o aumento de cerca de 23% entre um mês e outro.

Em relação ao acumulado dos últimos 12 meses, de agosto de 2020 a julho de 2021, a cidade do Vale do Sinos se encontra como sexto município do Estado com maior saldo positivo, de 4.401, sendo 28.987 admissões e 24.586 desligamentos. Nos primeiros sete meses do ano, o município apresenta 16.423 empregos gerados, representando uma média de 2.346 empregos formais por mês, classificando-se como sétimo município com maior saldo.

Em São Leopoldo, o setor que se destacou na geração de empregos no mês de julho foi o setor industrial, com alta mensal de 256 vagas, em segundo lugar ficou o do comércio, com saldo de 107. O setor de serviços apontou o saldo de 76, já a construção obteve o saldo positivo de 17 vagas.