Vacinação de servidores será obrigatória em São Leopoldo

A prefeitura de São Leopoldo anunciou que vai editar um decreto obrigando todos os servidores municipais a se vacinarem contra a Covid-19. A medida inclui autarquias, estagiários e prestadores de serviços terceirizados. Os funcionários já foram chamados para apresentar comprovante da vacinação ou uma justificativa médica pela não realização. Quem não seguir a determinação ficará sujeito a medidas administrativas e jurídicas cabíveis.

"O servidor público lida diretamente com a população. O sentido coletivo deve estar acima de uma escolha individual. Mais do que isso, o servidor é uma referência e deve ser exemplo para a sociedade", destacou o prefeito Ary Vanazzi. Na segunda-feira (30) ocorrerá uma blitz no saguão de entrada da prefeitura, garantindo a vacinação de servidores e estagiários que por algum motivo ainda não se imunizaram. A ação será aberta para contribuintes que forem ao Centro Administrativo.

Durante o fim de semana, agentes do município vão fazer essa mesma blitz contra a Covid-19 na esquina da rua Independência com rua Conceição. Profissionais da saúde abordaram pedestres acima de 18 anos que ainda não fizeram a primeira dose do ciclo.