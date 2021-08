Erechim cobra vacina da Covid-19 para realização de cirurgias eletivas

A prefeitura de Erechim publicou o decreto que torna obrigatória a comprovação da vacinação contra a Covid-19 para realização de cirurgias eletivas em unidades de saúde públicas e privadas do município. A publicação vem ao encontro da necessidade de adequações, ajustes e melhoria contínua no processo de enfrentamento e combate à pandemia, levando em consideração os procedimentos de prevenção, cuidados e protocolos, dentro das normas técnicas. Ainda, de acordo com a secretaria de Administração, o decreto está amparado na autonomia constitucional dos municípios, no que respeita às ações de saúde, controle epidemiológico e atos administrativos pertinentes.

A vacinação a ser comprovada corresponde a primeira dose, segunda dose ou a dose única, de acordo com cronograma instituído pela secretaria de Saúde de Erechim, em relação à idade do paciente. Para isso, é preciso apresentar a carteira de vacinação impressa emitida pela pasta de Saúde do município, bem como institutos de pesquisa clínica ou outras instituições governamentais nacionais ou estrangeiras.