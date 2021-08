Restaurante Popular vai centralizar ações em Caxias do Sul

A partir do dia 1 de setembro, as refeições que eram distribuídas pelas cozinhas comunitárias de Caxias do Sul passarão a ser elaboradas no Restaurante Popular. As mudanças, motivadas pela otimização de compras, aumento e padronização das refeições, com aperfeiçoamento da qualidade, serão apresentadas na terça-feira (31).

A transição foi planejada pela equipe de Segurança Alimentar e Nutricional da secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. "Com as refeições centralizadas no restaurante, conseguiremos padronizar as refeições, mantendo a qualidade e variedade. Nas cozinhas comunitárias dependíamos das doações que o Banco de Alimentos recebe. Para fazer a quantidade necessária, às vezes era preciso misturar tipos diferentes de massa, por exemplo, que não têm o mesmo tempo de cozimento. No restaurante, os alimentos serão comprados, otimizando os recursos e quantidades", explica a diretora técnica da Segurança Alimentar, Cristina Fabian Gregoletto.

Ao longo do mês de agosto, as cozinhas comunitárias do Canyon e do Mariani permaneceram fechadas. Porém, as famílias foram atendidas com cestas básicas, frutas e verduras. "É importante salientar que no Canyon, onde funcionava a cozinha comunitária, será implementado a partir de 1º de setembro o Núcleo Integrado de Políticas Públicas, com diversas ações do Poder Público Municipal para seguir atendendo as famílias cadastradas, o que significa um ganho para a comunidade", observa o titular da pasta, Rudimar Menegotto.

A partir da transição, o Restaurante Popular passará a servir cerca de 1,3 mil refeições diárias. "Ainda aproveitaremos a estrutura do Restaurante Popular, de equipamentos e equipe adequada, permitindo a produção de uma refeição com qualidade assegurada", acrescenta Cristina Gregoletto.