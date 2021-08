Duplicação da Paragassú, em Imbé, deve ser formalizada em setembro

A duplicação da Avenida Paraguassú, entre a avenida Caxias do Sul, no Centro de Imbé e a avenida Ovídio Barbieri, no Balneário Ipiranga está mais próxima. O prefeito Ique Vedovato estive reunido com o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (DAER), Luciano Faustino da Silva, para tratar detalhes sobre o convênio, que será celebrado entre a prefeitura e o governo do Estado.

A expectativa do DAER é que o convênio seja assinado na primeira quinzena de setembro, durante ato na Expointer. A obra está inclusa no programa Avançar - Ações e Investimentos do governo gaúcho.

Além do trecho de 2,6 quilômetros asfaltados, o recurso também contempla a duplicação com calçamento em pedra irregular dos trechos da avenida Paraguassú entre a avenida José Elizeu Feliciano (Mariluz) e a Travessa 5 (Albatroz) e entre a rua Edith de Lurdes (Santa Terezinha) e a avenida Imara (Imara), além da revitalização da Avenida Osório (Centro), entre a avenida Porto Alegre e a rua São Sebastião do Caí, totalizando quase R$ 10 milhões para cerca de 4,4 quilômetros de melhorias.