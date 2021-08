Ponte na BR- 290 seguirá com restrições até outubro

a ponte sobre o Arroio Bossoroca, localizada na BR-290 O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou, em comunicado, que, entre o entroncamento com a BR-392 e o município de Vila Nova do Sul, permanecerá com restrição de tráfego para caminhões e ônibus pelos próximos 45 dias, devendo ser liberada somente em outubro. A equipe técnica identificou a necessidade de prorrogar o prazo para realização do serviço de manutenção.

Visando a segurança dos usuários da rodovia e a não interrupção total da ponte, as equipes avançara, para uma segunda etapa nos trabalhos, que consiste no escoramento total da ponte, recuperação do vão central, reforço do bloco de fundação, pilares e o perfil metálico que fica abaixo da viga da ponte. Parte da estrutura que será instalada já está sendo montada no município de Canoas e deve ser entregue a partir da próxima quarta-feira (1).

Estão sinalizados com placas indicativas os principais acessos ao trecho bloqueado e antes dos entroncamentos das rotas alternativas (nos entroncamentos BR-158/BR-290, em Rosário do Sul, BR-158/BR-293, em Santana do Livramento/Dom Pedrito e BR-392/BR-290, em São Sepé).

Até a conclusão dos trabalhos, o Dnit sugere como rota alternativa para quem se desloca no sentido Porto Alegre-Uruguaiana e vice-versa, a BR-392 e a BR-158, passando por Santa Maria. Outra opção são as BR-153, BR-293 e BR-158, via municípios de Caçapava do Sul, Bagé e Dom Pedrito até o retorno à BR-290. Caminhoneiros que se deslocam de Uruguaiana em direção ao Porto de Rio Grande devem seguir pelas BR-158, BR-293 e BR-392. Para veículos leves, o fluxo permanece com bloqueio parcial, com trânsito em meia pista, orientado por um semáforo.