Contrato com a empresa concessionária da Ponte Internacional de São Borja é prorrogado por mais um ano

Foi assinado em Brasília o ato que formalmente prorroga o contrato de concessão para as operações da Ponte Internacional da Integração São Borja-Santo Tomé. Fica renovada a concessão, ainda, para os serviços de manutenção das infraestruturas conexas, incluindo o Centro Unificado de Fronteiras (CUF) e os acessos à travessia binacional. A empresa Mercovia S/A, que já está atuando há 25 anos nas operações, foi mantida.

O prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto, presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), afirmou que a previsão é que a renovação seja pelo período de um ano, mas com possibilidade de prorrogação por igual período, até que se definam as ações futuras.

Atualmente, são centenas de trabalhadores brasileiros e argentinos atuando no Centro Unificado de Fronteiras, com demanda crescente. Como uma experiência pioneira na América Latina, a Ponte da Integração foi implantada através de parceria brasileiro-argentina com a iniciativa privada.

O Centro Unificado de Fronteira integra os serviços alfandegários dos dois países e agiliza as liberações aduaneiras. A travessia internacional - com 1,4 mil metros de extensão e 14 quilômetros de acessos - foi inaugurada pelos presidentes Fernando Henrique Cardoso e Carlos Menen, em 9 de dezembro de 1997.