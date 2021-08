Gramado autoriza capacidade máxima nas salas de aula

Após completar o esquema vacinal contra a Covid-19 em professores e servidores da educação, além de garantir pelo menos uma dose para todos os moradores com 18 anos ou mais, a prefeitura de Gramado autorizou a retomada de 100% capacidade das salas de aula. Estudantes das escolas municipais, incluindo educação infantil e ensino fundamental, retornarão as salas de aula a partir de quarta-feira (1).

Para garantir a segurança de todos, a secretaria da Educação dividiu o retorno em três datas. No dia 1 de setembro retornam os estudantes da educação infantil, incluindo maternal II, pré I, pré II e os alunos dos 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental. Já no dia 8 de setembro, as turmas do maternal I, além dos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental. E por fim, no dia 13 de setembro, retornam os berçários I e II, e estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Segundo a secretária da Educação, Simone Tomazelli Andreis, o retorno ao turno integral, na Educação Infantil e o retorno sem escalonamento, no Ensino Fundamental, continua sendo opcional para as famílias "Quem permanecer no ensino remoto continuará retirando as atividades impressas, quinzenalmente, na escola", completa.

Durante a semana a Secretaria da Educação promoveu diversas reuniões com os gestores das 28 escolas para um atendimento individualizado, pensando na realidade de cada comunidade. Além disso, houve reuniões com o COE da Educação e Vigilância Sanitária. O cronograma gradual de retorno foi pensado para que as escolas mantenham os protocolos e continuem oferecendo um ambiente seguro e saudável, segundo avaliou a titular da pasta.