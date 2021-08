Festival Cidades das Tortas ocorre em setembro em Santo Ângelo

A contagem regressiva para o 14º Festival Cidades das Tortas, em Santo Ângelo, já começou. O evento será realizado de 4 a 19 de setembro e, nesta edição, ocorrerá nos estabelecimentos dos 22 participantes e no sistema de entrega na casa dos clientes. O lançamento ocorreu na Escola do Senac Santo Ângelo.

As patronas desta edição são Ana Kemper Ribeiro e Isabel Kemper, recentemente falecidas, e com atuação destacada no setor e especialmente na promoção do Festival Cidade das Tortas. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, João Baptista Santos da Silva, também homenageou as patronas, que sempre colaboraram com o festival. Salientou que são 22 participantes nesta edição, mas que Santo Ângelo conta com 40 empresas que produzem tortas, gerando mais de 400 empregos.