Parque tecnológico de Pelotas apresenta novo laboratório

O Pelotas Parque Tecnológico iniciou, neste mês, o processo de implantação do CRIAR-Lab, um laboratório de Criatividade e Inovação apoiadas pelo uso Inteligência Artificial. O projeto é inédito na região e um dos únicos no Estado, sendo baseado no conceito de Fab Labs, onde as ações se conectam a uma comunidade mundial de empreendedores, alunos, educadores, técnicos, pesquisadores, fabricantes e inovadores em mais de 70 países.

O espaço terá 66 metros quadrados e permitirá o estímulo ao desenvolvimento de projetos criativos, empreendedorismo e inovação. Visando a elaboração de oficinas, mentorias e inventividades com materiais e tecnologias desenvolvidas através da inteligência artificial, o CRIAR-Lab será um espaço de expressão da criatividade da comunidade na forma de protótipos e produtos que contribuam com o município de Pelotas e região.

O projeto irá beneficiar estudantes, professores, startups, empresas incubadas e empresas residentes no Pelotas Parque, podendo ser utilizado por aproximadamente 5 mil docentes de ensino básico e superior, 80 mil estudantes de ensino básico e superior, 165 escolas de ensino básico, 44 startups, cinco instituições de ensino superior e demais empreendimentos interessados. Foram investidos R$ 271.5 mil entre recursos federais e municipais. Em 2022 será finalizada a instalação do laboratório que será uma referência em todo Estado.

O laboratório também atende critérios de sustentabilidade em suas ações sociais e econômicas. Atualmente, os exemplos mais próximos do que será implementado no CRIAR-Lab estão em Porto Alegre, com o POALab e o FabLab Unisinos POA. "Esse projeto propõe a conexão entre diversos agentes de inovação, como estudantes, professores, fabricantes e empreendedores para movimentar a educação criativa no município e na região", destaca o diretor técnico-científico do Parque, Tiago Thompsen Primo.