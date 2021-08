Expofeira de Pelotas tem 80% dos estandes comercializados

Há pouco mais de trinta dias do evento, a organização da 95ª Expofeira Pelotas comemora recorde na procura por espaços físicos. A feira, marcada para ocorrer entre 4 e 10 de outubro, voltará a receber público em novo layout para visitação, além da transmissão digital já conhecida na última edição.

Até o momento, já foram comercializados 80% dos estandes. A comercialização dos espaços acontecerá até o dia 17 de setembro, podendo encerrar a qualquer momento de acordo com o número de vagas preenchidas.

Entre as novidades para a 2021, está a construção de um novo projeto focado na experiência do visitante e nos debates coordenados pela tradicional Conferência Rural, maior evento técnico-científico da região sul. "Procuramos guiar o novo formato de visitação seguindo os protocolos sanitários, explorando as marcas dos apoiadores e proporcionando uma estadia segura à comunidade. Além disso, estamos construindo um espaço exclusivo no nosso pavilhão Jorge Gertum para os debates da Conferência Rural, que esse ano são focados na troca de experiências sobre tecnologias e sustentabilidade ao setor, onde poderemos receber um número controlado de pessoas com transmissão ao vivo para todo o país", explica Rodrigo Gonzalez, presidente da Associação Rural de Pelotas.

Os estandes para visitação presencial, assim como os digitais, estão sendo comercializados desde a segunda quinzena de julho e a procura já aponta recorde em relação aos últimos dois anos. Um espaço solidário destinado às mulheres empreendedoras da região já faz parte da programação física.

Por outro lado, a organização da Expofeira firmou no fim de julho junto a secretaria de saúde e a vigilância sanitária de Pelotas um grupo de apoio para a construção dos protocolos que deverão receber atualizações até as semanas que antecedem o evento. "Esse ano, na parte presencial da feira, todos os protocolos estão sendo desenvolvidos com a organização da feira e a vigilância sanitária do município para que todos os participantes possam se sentir realmente tranquilos e seguros", aponta a secretária municipal de saúde, Roberta Paganini.