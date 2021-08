Litoral Norte gaúcho terá concurso para eleger Miss Turismo

Foi apresentado, em Imbé, o projeto Miss Turismo Litoral Norte. A iniciativa é da secretaria municipal de Turismo, Desporto e Cultura e busca envolver todos os municípios da região em um concurso de beleza.

A turismóloga Alyne Gomez, que integra a secretaria, explicou que o projeto surge em uma tentativa de resgatar os concursos de beleza que aconteciam durante a temporada de verão no Rio Grande do Sul. "O grande desafio para o turismo no Litoral Norte é a integração dos municípios. Por isso é importante propor a criação de um calendário de eventos que favoreça toda a região", disse.

De acordo com o titular da pasta, Uiraçu Pinto, o evento será anual e itinerante, ou seja, cada edição acontecerá em uma cidade diferente. Esta primeira edição será realizada em Imbé, e está prevista para o início de 2022. "Cada município terá a sua própria organização para escolher as representantes. A final acontecerá em Imbé, onde nós teremos uma equipe que avaliará as candidatas e escolher as vencedoras. Serão escolhidas a Miss Turismo Litoral Norte e Miss Simpatia, as primeiras colocadas receberão uma premiação", explicou o secretário.