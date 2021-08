Ação em Passo Fundo vai oferecer descontos para retomada do consumo nas lojas

A LiquidaPasso 2021 foi apresentada pela prefeitura de Passo Fundo e pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), como uma ferramenta para estimular a economia e fomentar o comércio local. A atividade, que ocorre entre os dias 1º a 11 de setembro, vai envolver mais de 800 empresas de diversos segmentos de produtos e serviços.

Nesta edição, a LiquidaPasso vai resgatar e celebrar Passo Fundo como a cidade dos festivais, em alusão aos eventos sediados e promovidos no município. "Queremos promover uma ação de estímulo à economia, mas também fortalecer a vocação de Passo Fundo como uma cidade que produz muita cultura. Os festivais que tornaram o município reconhecido nacional e internacionalmente estão presentes na LiquidaPasso 2021", comemorou o prefeito, Pedro Almeida.

Conforme ele, com a ampliação da cobertura vacinal e as ações de enfrentamento da pandemia surtindo resultados positivos, o momento é de retomada do desenvolvimento econômico. "Em conjunto com a CDL construímos uma campanha alegre e festiva, valorizando os festivais e antecipando os eventos que pretendemos sediar no próximo período. Estamos bastante animados com a LiquidaPasso 2021", afirmou Pedro, complementando que a campanha também tem o apoio da Sicredi Integração de Estados RS/SC.

Para o presidente da CDL, Sérgio Giacomini, a ação de descontos sempre traz ótimas oportunidades para o comércio local e para os consumidores. "A LiquidaPasso é um período em que todos podem sair ganhando, os lojistas ganham em aumento de vendas e os consumidores podem aproveitar uma grande variedade de promoções. Neste ano estamos muito felizes com o número recorde de empresas participantes, o que possibilita que os consumidores encontrem ofertas em todos os lugares da cidade", declarou.