Obras para revitalização do calçadão no Centro de Canoas e rua na área comercial vão custar R$ 142 mil

O calçadão do Centro de Canoas e a rua Tiradentes estão passando por uma ampla revitalização. A principal obra no local é a recuperação do piso ao longo de toda a via. Também serão recolocadas as tampas que faltam em bueiros e será feita a revisão elétrica e hidráulica, lavagem geral e pintura.

As obras estão sendo executadas no período da noite, em função do alto fluxo de pessoas que passam diariamente pelo local, evitando maiores transtornos para a população. A conclusão deve acontecer dentro de 60 dias e o valor total da revitalização é de R$ 142.000,00.

A secretária do Escritório de Projetos, Joceane Gasparetto destaca que o projeto de revitalização e a reforma estão acontecendo, apesar das instabilidades climáticas. "As obras ali na região não afetarão o fluxo diário de pedestres e veículos. Estamos organizando para que as intervenções não causem prejuízos. A revitalização e a conclusão são importantes para a cidade, porque se cria um aspecto urbanístico mais agradável para quem passa por ali", reiterou.

Para a secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Simone Sabin a reforma do calçadão tem como finalidade tornar a via um local mais seguro e atrativo ao público, melhorar o acesso dos consumidores e beneficiar o comércio local e do entorno. "Queremos proporcionar um espaço bonito e funcional, valorizando o centro da nossa cidade. Lembrando que trata-se de uma revitalização emergencial para atender as necessidades da região, sendo que já existe um projeto maior sendo elaborado para o futuro", pontuou.