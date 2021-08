Lajeado assina carta voltada para iniciativas de cidades inteligentes

A trajetória para tornar Lajeado uma cidade inteligente ganhou novo capítulo. Representantes da cidade assinaram a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes. Em um ato simbólico, o prefeito, Marcelo Caumo, assinou o documento durante o evento Crie Smart Cities, promovido pela Universidade do Vale do Taquari, Univates.

No documento, o município se compromete com objetivos, ações e projetos voltados ao desenvolvimento urbano sustentável, a promoção da educação e inclusão digital, estímulo ao protagonismo comunitário, estabelecimento de parcerias e decisões com base em evidências. A ação se soma aos diversos projetos que estão sendo desenvolvidos em Lajeado a fim de aumentar a qualidade de vida da população.

"Sempre que a gente fala de cidades inteligentes, a gente necessariamente está falando das pessoas. Uma cidade só será inteligente se a gente conseguir trazer todo o mundo com a gente. Então eventos e movimentos, onde é possível conversar com vários públicos diferentes, como os acadêmicos, professores e comunidade, é muito importante para passar o norte que se desenha para a cidade", falou o prefeito, Marcelo Caumo.

O evento foi encerrado com a assinatura da carta, que é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), em parceria com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e com o Ministério das Comunicações. Representando o ministério, Laís Andrade Barbosa de Araújo, destacou a importância de Lajeado ter aderido à iniciativa. Com esse documento, Lajeado se soma à rede de cidades a nível mundial que estabelecem seu compromisso de colaboração para seguir os objetivos e diretrizes da carta a nível local, disponibilizando-se assim para estudos aplicados em seu território.