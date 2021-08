Busto de Duque de Caxias é furtado de praça em Caxias do Sul

O busto de Duque de Caxias, que integra o patrimônio da praça Dante Alighieri, foi furtado em Caxias do SUl. De acordo com imagens das câmeras de vigilância recuperadas pela Guarda Municipal, o fato aconteceu no dia 17 de agosto, às 3h43, mas só foi percebido após uma ronda, há cerca de dois dias.

No entanto, segundo o secretário municipal de Segurança Pública e Proteção Social (SMPPS), Paulo Roberto da Rosa, pelo mau tempo daquela noite, as imagens são pouco claras. Mesmo assim, foram encaminhadas à Polícia Civil, que investiga o caso. "Fizemos o registro e estamos colhendo informações para repassar à Polícia Civil, juntamente com as imagens. Mas precisamos da ajuda da comunidade para encontrar o busto, que é um símbolo da cidade", argumenta o secretário. Quem tiver informações sobre a imagem roubada pode telefonar para o 153, telefone da Guarda Municipal.

O busto foi inaugurado no dia 19 de novembro de 1959, nas comemorações do Dia da Bandeira. O Monumento ao Duque de Caxias foi inaugurado na Praça Dante Alighieri, na época denominada Rui Barbosa. O busto faz parte do monumento "A Eterna Continência", que possui o formato de uma espada, com o busto de Duque de Caxias no guarda-mão e uma placa com os dizeres "Ao Duque o Exército e a Cidade / A Eterna Continência".