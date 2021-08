Ambulatório geriátrico será criado em Colinas

A Universidade do Vale do Taquari (Univates) e a prefeitura de Colinas firmaram um termo de parceria, com o objetivo de oferecer gratuitamente à população acima de 60 anos da cidade atendimentos, avaliações e tratamento para doenças agudas ou crônicas referenciadas pelo município. Com isso, será instituído o Ambulatório Saúde do Idoso de Colinas, no qual atuarão estudantes do 8º semestre do curso, do módulo de Clínica Médica, que abordam a especialidade de geriatria.

Os estudantes, acompanhados de docentes e preceptores da Univates, farão os atendimentos à população na rede municipal de saúde. Colinas tem cerca de 30% da população com 60 anos ou mais, o que representa aproximadamente 730 pessoas.

"Aqui em Colinas estamos preocupados com a vida das pessoas", afirmou o prefeito de Colinas, Sandro Herrmann. Numa fala direcionada aos estudantes, Herrmann destacou o aprendizado que uma iniciativa que une a sala de aula com a prática pode proporcionar. "Quero incentivá-los a tornar esse projeto tão importante para a formação de vocês quanto está sendo para a cidade de Colinas", disse

As práticas acontecerão na estrutura de saúde de Colinas, em parceria com os profissionais do município, a partir de setembro. As atividades foram iniciadas nesta semana com aula proferida pelas professoras Camila Furtado de Souza e Caroline Reis Gerhardt, especialistas em Medicina de Família e Comunidade.

Não serão realizados atendimentos de urgência e emergência, apenas os atendimentos de nível ambulatorial. O convênio com Colinas oferece aos estudantes da Univates mais um cenário de prática para as atividades do curso de Medicina.