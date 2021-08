Situação da dengue é vista como 'alarmante' em Caxias do Sul

O número de focos de Aedes aegypti segue preocupante em Caxias do Sul. A Vigilância Ambiental em Saúde, ligada à Secretaria Municipal da Saúde (SMS), encontrou um novo foco durante ação realizada recentemente. Ao todo, são 179 focos localizados no município em 2021.

A situação é considerada alarmante, com crescimento de cerca de 560% em comparação ao ano anterior. Em 2020, foram registrados 27 focos do mosquito em Caxias. Sandra Tonet, diretora técnica da Vigilância Ambiental em Saúde, explica que o período de maior reprodução do mosquito é durante os meses quentes, mas que os cuidados devem permanecer o ano todo, como prevenção. "Cabe ressaltar que, mesmo diante das baixas temperaturas, a população precisa ficar em alerta e se comprometer a realizar os cuidados de prevenção ao mosquito. É simples, basta não deixar objetos acumularem água", salienta.

Devido à situação de infestação pelo mosquito, em setembro, a Vigilância Ambiental intensificará o controle vetorial em pontos estratégicos considerados de grande risco. Na segunda quinzena do mês, as equipes realizarão o tratamento perifocal, a partir da aplicação de inseticidas químicos, conforme indicação do Programa da Dengue do Ministério da Saúde. Os locais foram escolhidos a partir do número de criadouros encontrados nas regiões e também pela dificuldade de acesso aos focos durante as visitas. Essa ação será realizada a cada dois meses.

Sandra destaca que o inseticida atuará no controle do mosquito adulto, mas não das larvas que surgem na água parada. Para isso, as equipes também elaboram estratégias de conscientização. Uma delas, iniciada em agosto, é uma parceria com o Bota Fora da Codeca. Dias antes da operação, as equipes da Vigilância visitam moradores, informam a data da coleta e passam instruções sobre os itens a serem descartados. Além disso, a Vigilância Ambiental mantém visitas quinzenais nos demais 205 pontos estratégicos cadastrados.