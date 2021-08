Hospital de Alegrete busca doações via conta de luz

O hospital da Santa Casa de Caridade de Alegrete, em parceria com a RGE, iniciou uma campanha de arrecadação de recursos junto à comunidade e população local. Os clientes podem realizar as doações por meio da própria conta de energia.

Os moradores poderão doar valores que serão repassados para o hospital custear a despesa com energia elétrica, além de melhorias e investimentos que poderão ser feitos com o valor excedente. "Essa iniciativa fortalece a saúde financeira da instituição e beneficia indiretamente toda a população da cidade", comenta Thiago Oliveira Paz, Consultor de Negócios da RGE.

A adesão é simples e pode ser feita pela internet e aplicativo. O titular da conta deve acessar o menu Serviços Online > Outros Serviços > Doações e preencher a solicitação. O valor definido para a doação será somado ao da fatura mensalmente.

Outra opção é a adesão por meio de um formulário disponível no próprio hospital. Através desse formulário qualquer cliente pode preencher e passar a contribuir com R$ 3,00, R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 20,00 ou R$ 55,00. No documento deverá constar o período em que o cliente pretende manter a doação, bem como a razão social e CNPJ do hospital que será beneficiado. Essas informações estarão, também, na fatura mensal de energia para a devida conferência.