Venâncio Aires define data e patrono da Feira do Livro

O autor Bráulio Bessa vai apadrinhar as programações da 22ª Feira do Livro de Venâncio Aires, que acontece entre os dias 28 e 31 de outubro. O nome do poeta cearense foi anunciado durante a live de lançamento da Feira do Livro deste ano. O evento, organizado pela prefeitura, Sesc e Conselho Municipal de Cultura é projetado para acontecer de forma presencial, junto ao Parque do Chimarrão, seguindo os protocolos sanitários a serem estabelecidos para o final de outubro.

E foi pensando nesse momento de retomada que o tema "Ler aproxima" foi escolhido pelos organizadores, como forma de incentivar a leitura como atividade de integração entre as pessoas. Bráulio iniciou aos 14 anos a escrita, quando rabiscava nos cadernos da escola seus primeiros versos. Natural de Alto Santo, interior do Ceará, Bessa tem como principal fonte de inspiração a poesia de Patativa do Assaré, que versava à sua maneira dos afetos e da vida no sertão.