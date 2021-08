Cidade de Herval recebe doação de área do governo do Estado

O governo do Estado, por meio da secretaria de Obras e Habitação, autorizou a doação de área da Companhia de Habitação Estado Rio Grande do Sul ao município de Herval. O terreno da Cohab atualmente abriga o Ginásio Municipal de Esportes da prefeitura.

Com área de 2.112 metros quadrados, o terreno tem valor imobiliário de R$ 225.657,30. "É um grande momento para a cidade. Agradecemos ao governo do Estado pela sensibilidade e pela agilidade no atendimento da demanda", destacou o prefeito Ildo Salaberry. Ele lembra que, com a regularização, será possível buscar parcerias e recursos, entre outros, de emendas parlamentares, para qualificar a infraestrutura do ginásio.