Programa de microcrédito é aberto em Santa Maria

Profissionais autônomos, microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas com faturamento anual de até R$ 360 mil já podem utilizar o Programa Juro Zero, em Santa Maria. A iniciativa, que beneficiou 161 empreendedores em 2020, foi reeditada pela prefeitura de Santa Maria e entrou em vigor nesta semana. Desta vez, o Executivo municipal vai subsidiar um valor total de até R$ 3 milhões em liberação de microcrédito produtivo e orientado para esse público.

A quantia representa um valor três vezes maior em relação à primeira edição do programa, no ano passado. A vigência da segunda edição do Programa Juro Zero é de 24 meses. Realizados pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) Imembuí Microfinanças, os empréstimos podem ficar entre R$ 500 e R$ 5 mil. Quem contratar o microcrédito deve pagá-lo em até 13 parcelas. Se as 10 primeiras forem pagas sem atraso, a prefeitura de Santa Maria vai arcar com o valor das últimas três parcelas, que são referentes aos juros.

De acordo com informações da financeira, as vantagens desse tipo de empréstimo é que o interessado não precisa abrir conta, uma vez que o pagamento é realizado em carnê e a liberação do valor aprovado é rápida. Além disso, o atendimento é personalizado, com o agente de crédito auxiliando o empreendedor a identificar qual é a real necessidade financeira do negócio.

"O Programa Juro Zero tem o objetivo de fortalecer os pequenos empreendedores. Afinal, muitos deles foram afetados pela pandemia. É uma forma de o Poder Público Municipal apoiar quem produz e gera renda, fazer a roda da economia girar", afirma a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Ticiana Fontana.