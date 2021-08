'Cãolaboradores' tomam posse em projeto voltado para a adoção de animais em Esteio

Cinco cãezinhos do Canil Municipal "contratados" pelo projeto Cãolaborador assumiram suas funções em cerimônia na prefeitura de Esteio. A iniciativa visa incentivar a adoção de animais por empresas interessadas em ter um mascote. Scar, Luna, Arnoldo, Tigresa e Lea foram os primeiros beneficiados pela ação.

O titular da secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Felipe Costella, salientou que a posse dos animais é um ato inovador. Ele também comentou sobre o momento delicado que a causa animal passa. "Somente neste ano, realizamos mais de 450 atendimentos de casos de maus tratos, as situações de abandono ocorrem diariamente e o canil está, atualmente, com 80 cães e 12 gatos. Cabe ao poder público fazer o seu papel, de pensar políticas e estruturas para o bem-estar animal, assim como cabe à sociedade dar o seu apoio à causa e ser responsável", apontou.

Ao final, foram feitas as entregas de certificados e crachás aos cãezinhos. Scar, que foi adotado pela prefeitura, por sua vez, assinou um termo de "cãolaboração", com cláusulas de "nomeação", atribuições do cargo e obrigações entre as partes envolvidas. Outros quatro cachorros do Canil estão em processo de adoção pelo projeto. A proposta é que o "cãolaborador" participe do dia a dia de trabalho de estabelecimentos comerciais e industriais, e que ajude a deixar o ambiente mais descontraído