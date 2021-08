Obras de nova emergência do hospital de Gravataí devem começar em setembro

Em cerimônia, o prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon, anunciou a construção da nova emergência SUS do Hospital Dom João Becker (HDJB). A obra, que será executada pela Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre – mantenedora da casa de saúde de Gravataí, tem o custo total estimado em cerca de R$ 10,6 milhões, que serão financiados, em grande parte, pelo município.

Para o pontapé inicial, que compreende a fase um da obra, são necessários cerca de R$ 3 milhões. A mesa diretora da Câmara de Vereadores, capitaneada pelo presidente, vereador Alan Vieira, está adiantando a devolução de verba economizada do custeio parlamentar ao executivo. Este, por sua vez, irá repassar o valor na íntegra para a Santa Casa iniciar a obra.

A nova estrutura vai contar com uma área de 907 metros quadrados, o que significa mais do que o dobro da estrutura atual. Os oito leitos de observação passam a ser 22 e o número de leitos de emergência quadruplica (de um para quatro). Já o número de poltronas de medicação dobrará das seis atuais, para 12, entre outras melhorias.

Segundo o superintendente do hospital, Antônio Weston, Gravataí receberá a Emergência SUS mais moderna do Estado. “Com o esforço de todos, poder público, iniciativa privada e Santa Casa, vamos entregar, no ano que vem, um serviço à altura das necessidades da comunidade de Gravataí”, complementou.

A nova emergência do hospital será construída no mesmo espaço físico em que hoje está o Hospital de Campanha. As obras estão previstas para ter início em setembro. Isto está sendo possível porque em todo o mês de agosto, Gravataí vem apresentando, estatisticamente, queda de internações e mortes por covid-19. Além disso, o fato de estar, sempre, entre as cidades do estado que mais vacina, tem contribuído para o controle da doença. Sendo assim, no final desta semana, a prefeitura desmobilizará o Hospital de Campanha.

Para não depender apenas dos recursos públicos, ferramentas de incentivo para a participação da iniciativa privada no financiamento da obra da nova emergência e melhorias para a casa de saúde estão sendo construídas. “Para que todos possam participar desse processo de melhorias na saúde do município e exercerem o pertencimento à comunidade em que estão inseridos, leis e programas serão apresentados, em breve, para a sociedade”, ressaltou o secretário municipal da Saúde, Régis Fonseca.