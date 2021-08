Bento Gonçalves terá ponto para doação de sangue

A prefeitura de Bento Gonçalves e o Hospital Tacchini se aliaram na busca de alternativas para que o município seja um braço da hemorrede para doação de sangue. Após tratativas com o Estado, a primeira ação será realizada no dia 1 de setembro.

O hospital irá disponibilizar duas cadeiras e equipamentos, e a secretaria da Saúde o espaço físico e equipe. O lanche para os doadores será doado por empresas parceiras. A equipe do Hemocentro de Caxias do Sul estará acompanhando a coleta. Atualmente, é na cidade próxima de Bento em que a doação é realizada, e todos os sábados é oferecido transporte gratuito para quem quiser realizar a doação.

"Recebemos diariamente pacientes com necessidade de transfusão e é muito importante que consigamos realizar essa reposição ao Hemocentro. Cada doação é fundamental para garantir a realização dos diversos procedimentos e atendimento de emergência em que o sangue é literalmente vital", aponta a enfermeira Líder da Agência Transfusional, Ana Paula Lemos.

A meta é garantir os estoques do Hemocentro em níveis adequados para atendimento da saúde da população. "Era uma demanda da população a coleta de sangue no município, sem que houvesse a necessidade de deslocamento. Em um esforço conjunto com o Hospital Tacchini conseguiremos viabilizar esta primeira data para doação", destaca a secretária de Saúde, Tatiane Misturini Fiorio.