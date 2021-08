Taquara faz mutirão na área oncológica para pacientes de 8 cidades

O Hospital Bom Jesus (HBJ), de Taquara, receberá neste sábado (28) um mutirão para a realização de atendimentos na área da oncologia. O objetivo será zerar a fila de espera para as primeiras consultas do tratamento contra o câncer, em três diferentes especialidades.

Estarão disponíveis, ao todo, 41 consultas para a dermatologia, 42 para a urologia e outras 18 consultas para cabeça e pescoço. Os atendimentos serão para toda a região 6 de Saúde do Rio Grande do Sul, que abrange as cidades de Taquara, Cambará do Sul, Igrejinha, Parobé, Riozinho, Rolante, São Francisco de Paula e Três Coroas.

Estes pacientes são pessoas que já estão cadastradas no Sistema Nacional de Regulação (Sisreg) das secretarias municipais de Saúde de cada cidade. "Ou seja, são pessoas que já aguardavam por este atendimento, e que não pôde ser realizado antes em razão da alta nas internações por Covid-19. Estávamos com muita demanda de urgência no hospital para tratar pacientes com coronavírus. E agora, com este mutirão, será possível desafogar as consultas e dar sequência nos tratamentos dessas pessoas", explica a diretora geral do Hospital Bom Jesus, Marisete Dalmolin.

Cada paciente será chamado pelo município onde reside e o Centro de Diagnóstico e Imagem (CDI) do HBJ também confirmará as consultas. A distribuição do número de consultas por cidade varia de acordo com o tamanho da população e com a demanda local por atendimentos naquela área específica. Após o atendimento inicial, cada paciente terá o seu devido encaminhamento, que pode ser quimioterapia, cirurgia ou radioterapia, por exemplo.

Em Taquara, a Saúde está fazendo os chamados de pacientes que aguardam pela primeira consulta. A secretária, Ana Maria Rodrigues, destaca que o mutirão é importante para ser o passo inicial ao tratamento oncológico. "Esse é o nosso objetivo sempre, de oportunizar ao paciente a ingressar no serviço de oncologia e ter todos os encaminhamentos necessários para a continuidade de cada atendimento", ressalta.