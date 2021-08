Segunda fase de restauro da Casa Vidal, em Taquara, vai receber verba estadual

A segunda etapa do projeto de restauro e revitalização da Casa Vidal, em Taquara, foi aprovada como prioritário pelo Conselho Estadual de Cultura a receber recursos beneficiados pelo Pró-Cultura/RS. Para essa parte do restauro estão previstos a execução de cobertura da parte principal do prédio, estruturas para o elevador e estruturas internas.

A primeira etapa correspondeu ao restauro da parte mais antiga - que tem traços de enxaimel, substituição da cobertura e a construção da nova edificação com banheiros e salas com cobertura em telhado verde. Foi retirado todo o reboco e executado reboco novo de cal e areia e executados reforços estruturais Na parte dos fundos, foram escavadas as fundações e ajustado o nível, foi feita a fundação nova, alvenarias, vigas e laje de cobertura. Também foram colocadas novas calhas, algerozes e cabeamentos.